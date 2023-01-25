وزير خارجية إيطاليا: نتوقع 3 مليارات متر مكعب غاز من مصر في 2023

اكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز ربط الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والسواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، حول المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، "من الضروري تعزيز ربط الطاقة بين دول الاتحاد الأوروبي والسواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للهيدروجين الأخضر والتوصيلات الكهربائية"، لافتا إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ناقشت احتمالات تدشين ترانسميد في الجزائر العاصمة، بينما في تونس "قدرت الموافقة على مشروع الميد".

تعاون مصري إيطالي

وكشف تاياني أن إيطاليا تتوقع 3 مليارات متر مكعب من الغاز من مصر في عام 2023 وأكثر من 20 مليارًا من مضاعفة خط أنابيب صنبور في المستقبل، مضيفا: "من خلال هذه المبادرات وغيرها، تهدف إيطاليا إلى أن تصبح مركزًا للطاقة لإشراك الموردين المتوسطيين والعمل من خلال تعزيز شبكة بقية أوروبا".

وأشار إلى أن "البحر الأبيض المتوسط هو المحور المركزي للسياسة الخارجية لإيطاليا وهذه الحكومة"، لافتا إلى أن "إدارة تدفقات الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتنويع الطاقة، وتدريب الشباب، ومهام النمو والشراكات المتكافئة هي أولويات حكومتنا.

وقال"نريد أن تصبح إيطاليا فاعلة أكثر في العلاقات مع الساحل الجنوبي وفي العلاقات بين أوروبا وأفريقيا، وإلا فإن الثغرات التي نتركها سوف يستعيدها الآخرون".

تعزيز استقرار البحر الأبيض المتوسط

وأكد تاياني "نعتزم تعزيز استقرار البحر الأبيض المتوسط بحيث لا يصبح مقبرة للمهاجرين بل يعود إلى كونه بحر سلام يمكن أن تتطور فيه العلاقات السياسية والثقافية والتجارية لصالح الجميع ودفاعًا عن المصلحة الوطنية"، موضحا أن زيارة ميلوني إلى الجزائر وكذلك زياراته الأخيرة "إلى لبنان وتركيا وتونس ومصر جزء من هذه الاستراتيجية".

ووفقًا لتاياني لا يمكن مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية دون التزام أكبر من حكومات البلدان المنشأ أو بلدان العبور، مضيفا: "نحن نقدم الدعم لمؤسساتهم الهشة في بعض الأحيان".