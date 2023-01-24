أستاذ استثمار لقناة الحياة: نحتاج للنظر إلى التجربة الهندية بمزيد من العمق

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر تسعى لتجد لنفسها علاقات متوازنة في مختلف دول العالم، وداخل مختلف التكتلات، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي يعاني منها العالم أجمع.

الهند من الدول القليلة التي تحتاج النظر إليها

وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» بالتجربة الهندية، مؤكدًا أن الهند من الدول القليلة التي تحتاج النظر إليها بمزيد من العمق، مشيرًا إلى أننا نحتاج للنظر لتجربة الصين والهند.

ضرورة الاستفادة من الجانب الهندي في هذا المجال

ولفت إلى أن الهند ومصر من الدول النامية البازغة في النمو، مؤكدًا أن الهند حظيت خلال السنوات الماضية بتطور مهم للغاية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الجانب الهندي في هذا المجال، إذ أصبحت على مستوى الأفراد والمؤسسات تقود ثورة المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.