إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات الحاصلين على مؤهل عال خلال الخدمة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عال خلال الخدمة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، أنه في ضوء التوصيات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة بشأن الاستفسارات الوارة من بعض المديريات التعليمية والخاصة بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة 2022 المعدل لبعض أحكام القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020 لتوضيح عبارة المجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية.

إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات

وطالبت وزارة التربية والتعليم، باستيفاء النموذج المرفق ورقيا على اسطوانة cd باسماء وبيانات العاملين بالمديريات من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق متوسطة وحصلوا علي مؤهل عال ويرغبون في تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020 والمتضمن بجواز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عال خلال الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم المعدل بالقرار الوزاري.

حصر جميع وظائف المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة

كما طالبت وزارة التعليم، بحصر لجميع وظائف المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016 للإداريين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة حسب استمارة الموازنة الموجودة بالمديرية، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير.