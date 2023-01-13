رئيس مجلس إدارة «الأهرام» يلتقي أبناء المؤسسة في «حوار من القلب»

نشر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الصحفية، عبر حسابه على «فيس بوك»، مجموعة من الصور، معلقا: «وسط جموع أبناء الأهرام بمختلف الإدارات، صحفيين، وإداريين، وعمال، وخلال اللقاء الأسبوعي عقب صلاة الجمعة، جرى حوار من القلب إلى القلب، يسوده تقدير الزملاء لمستقبل مؤسستهم، واستشراف لعام جديد من الحصاد».

وتابع: «حرص الجميع في نهاية الحوار على التقاط صور تذكارية بعدسة محمد محرم الصحفي بمجلة علاء الدين.. وجرى استكمال الحوار والنقاش في مكتب رئيس مجلس الإدارة».