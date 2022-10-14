طريقة الحصول على أرقام مميزة للوحة السيارات والدراجات النارية «أونلاين»

يرغب العديد من أصحاب السيارات أو الدراجات النارية في الحصول على لوحة أرقام وحروف مميزة تختلف عن باقي اللوحات المعدنية، وهو ما يُمكن الحصول عليه بشكل إلكتروني من خلال موقع «لوحتك»، الذي توفره الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية.

وتستعرض «الوطن» الطريقة والخطوات الكاملة التي يمكن من خلالها الحصول على لوحة معدنية للسيارات والدراجات النارية.

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارة أو الدراجة النارية

على من يرغب في الحصول على لوحة سيارة أو دراجة نارية مميزة في الأرقام والحروف أن يتبع الخطوات التالية:

1 - يجب في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني «لوحتك»، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - إنشاء مستخدم جديد، إذا لم يكن لديك حساب على الموقع.

3 - على الصفحة الرئيسة ستجد أمامك بعض اللوحات المعدنية التي يجرى عليها المزاد حالياً.

4 - في حال إذا لم تعجبك لوحة من المعروض يمكنك التقديم وتشكيل لوحة جديدة من اختيارك «مميزة» في الأرقام والحروف.

5 - بعد تحديد اللوحة من أرقام وحروف، يتم عرضها في مزاد علني على الموقع الإلكتروني لفترة محددة وتكون متاحة أمام الجميع حال رغبة أحدهم في الحصول عليها.

6 - يتم بيع اللوحة المعدنية بأعلى سعر مع نهاية المدة المتاح من خلالها المزاد، لذا يجب عليك إعطاء أعلى سعر للحصول عليها.

7 - حال فوزك بالمزايدة على اللوحة، يتم اختيار محافظتك ووحدة الترخيص التابع لها من أجل إرسال اللوحة وإتمام الترخيص.

8 - كافة الأموال التي يتم دفعها في مزادات اللوحات المعدنية التي تشرف عليها إدارة المرور يتم تحويلها لصالح صندوق «تحيا مصر».