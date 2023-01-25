وفاة الناجي الوحيد بحادث مصرع 4 صيادين من عائلة واحدة في الدقهلية

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم في محافظة الدقهلية الليلة إلى 4 أشخاص كانوا متجهين إلى رحلة صيد، بعدما لفظ الرابع أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى مستشفى المطرية المركزي، بالدقهلية إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل ثقيل علي طريق «المطرية – دمياط» نتج علي أثرها وفاة 3 أشخاص في الحال ولحق بهم الرابع بعد نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وأكد شهود العيان أن الحادث وقع لعدد 4 صيادين جميعهم من عائلة واحدة خرجوا في طريقهم لعملهم كصيادين، يسعون لكسب الرزق الحلال لكن لقوا مصرعهم على الطريق، بعدما اصطدمت سيارة نقل ثقيل بهم مما تسبب في انقلاب الدراجة النارية بهم علي الطريق.

وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة

توفي أثره ثلاث وتبقى الأخير، لكن لفظ «محمد إبراهيم سليمان» أنفاسه الأخيرة منذ لحظات داخل جدران المستشفى ليتم نقله جوار أقاربه بالمشرحة.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل بدراجة نارية على الطريق بين مدينتي المطرية بالدقهلية ومدينة دمياط.

أسماء ضحايا حادث الدقهلية

ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة من قرية نبالي مركز الجمالية، وهم «إبراهيم إبراهيم سليمان، وعصام إبراهيم سليمان، ومحمد صلاح سليمان»، وتم نقل الناجي الوحيد من الحادث إلى المستشفى، إلاً أنه لحق بأقاربه بعد ساعات من دخوله ومحاولة إسعافه بشكل سريع.

وسادت حالة من الحزن الشديد بالقرية وأطلقوا على ضحايا الحادث «شهداء لقمة العيش»، وانتقل عدد كبير منهم إلى المستشفى في انتظار الحصول على تصريح النيابة العامة لدفنهم.