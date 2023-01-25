إطلاق أول 10 أوتوبيسات محولة للعمل من السولار إلى الغاز الطبيعي بالإسكندرية (صور)

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إطلاق أول 10 أتوبيسات تم تحويلها من السولار للعمل بالغاز الطبيعي اليوم الأربعاء، ضمن خطة الدولة في تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة وتوفير مبالغ طائلة تُنفق سنويًا من ميزانية الدولة.

وكشف محمد الشريف أن الأتوبيسات التي جرى تحويلها، سيتم إطلاقها للعمل في شوارع المدينة بدءا من صباح غدًا، ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تحويل 50 أتوبيس من إجمالي 300 أتوبيس سيتم تحويلها خلال 6 سنوات على عدد من المراحل بواقع 50 أتوبيس كل مرحلة.

محافظ الإسكندرية: خطة هيئة نقل الركاب تأتي مع خطة الدولة في خفض الانبعاثات

وأوضح محافظ الإسكندرية أن خطة هيئة نقل الركاب بالمحافظة تأتي بالتزامن مع خطة الدولة في خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلي وترشيد النفقات، حيث أن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يستهلك نحو 250 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومي، وسعر السولار الحالي 7.25 جنيه، والغاز يستهلك نحو 200 متر مكعب يوميًا كمتوسط، وسعر الغاز نحو 3.5 جنيه، ليوفر بذلك مبالغ طائلة يوميًا بالإضافة إلى الوفر في الدعم الذي تدعمه الدولة للسولار.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الهيئة بها 4 محطات تموين غاز طبيعي خاصة بها، سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال 3 محطات تموين للغاز الطبيعى موجودة بجراجات الهيئة، بالإضافة إلى تخصيص محطة للجمهور وجارى إنشاء محطتين للجمهور.

التعديل للأتوبيسات للغاز الطبيعى بدلاً من السولار

ولفت إلى أن أعمال التعديل للأتوبيسات للغاز الطبيعى بدلاً من السولار تشمل أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصري فى ظل مبادرة حياة كريمة لتشمل وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين تحافظ على المظهر الحضاري والجمال، كما أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة.

محافظ الإسكندرية: التحويل جاء ضمن بروتوكول بين أكثر من وزارة

وأشار «الشريف» إلى أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى والبترول والثروة المعدنية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفاعلية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف .

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية أن أعمال الصيانة ستُجري بجراجات الهيئة بالإسكندرية وتحت الإشراف المباشر لوزارة الإنتاج الحربى، وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعى لمدة 15 عاماً.