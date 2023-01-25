الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة: الهند قوة اقتصادية لا يستهان بها

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند خلال احتفالها بيوم الجمهورية الهندية، مهمة للغاية، فالهند قوة اقتصادية لا يستهان بها.

الهند في المنطقة الوسطية في قضايا العالم

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن جميع الملفات التي تشغل العالم الآن ما زالت تشاهدها الهند فقط من بعيد، «رغم كل ذلك ما زالت الهند في المنطقة الوسطية في قضايا العالم، وربما لا نتابع كثيرا ما يجري في الهند وأقاليمها المختلفة، وإذا عدنا للاقتصاد في العالم سنجد أن الهند دائما من الدول المتقدمة صناعيا، وهي من الدول التي بدأت مبكرا بتصنيع احتياجاتها والتصدير وهي شبيهة بالصين في الموضة والتصميمات والصناعات الثقيلة وليدهم سيارات نقل من تصنيعهم».

امتداد الهند الشاسع يوفر لها المنتجات بكثرة

وتابع: «لديهم منتجات كثيرة، خاصة مع الامتداد الشاسع لمساحة الهند كدولة، وموقعها القريب من دول الخليج وآسيا وإنتاجها، سواء كان إنتاجا زراعيا أو أيدي عاملة رخيصة، والتي تتيح فرصة للتصنيع اليدوي الكبير للغاية، كما أن علاقة الهند بمصر ممتدة منذ فترة طويلة للغاية، في الأربعينيات والخمسينيات وخصوصا مع الرئيس جمال عبدالناصر وتطوراتها بعد ذلك».