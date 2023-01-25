زوجة مليونير البريد: الجائزة عوض ربنا بعد سنين حرمان من الميراث

قالت أم مروان زوجة عبدالله عبد المعتمد الفائز بجائزة هيئة البريد المصري، والبالغ قدرها مليون جنيه، إنها شعرت بأن الأرض تهتز تحت قدميها، بعدما أخبرها زوجها عن فوزه بجائزة المليون جنيه، ولم تتمالك أعصابها وخانتها دموعها التي تتساقط منذ الصباح وحتى الآن.

حرمان من الميراث

وقالت لـ«الوطن» باكية: الجائزة عوض من الله بعد الظلم الذي رأيته، والحرمان من أقرب الناس لي، الذين حرموني من حقي الشرعي في الميراث، وكنت أدعي الله ليلا ونهارا أن يعوضني عوض الصابرين، وها هوعوض الله الجميل، يأتي من غير حول لي ولا قوة، وسأشكر الله عليه طوال عمري.

وتابعت: «فتح زوجي هذا الحساب منذ 2012، لتأمين مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، ولم نكن نتوقع، ونحن نقدم أن هذا الحساب، سيكون وجه الخير علينا وعلى أبنائي الأربعة»، وعن أول ما ستفعله بعد الحصول على المليون، قالت أم مروان، سنشكر الله بالعطاء للمحتاجين بقريتنا، وسنحرص على إخراج زكاتها، لأن ذلك ما سيبقى لنا في الآخرة.

كيف تحصل على المليون

يذكر أن جائزة المليون جنيه، جائزة تمنح على حسابات توفير البريد كل ثلاثة شهور، والاشتراك في المسابقة يجب أن يكون حساب توفير نشطا، وعليه معاملات وقت السحب، وفردي، ولدى العميل 10 آلاف جنيه على الأقل.