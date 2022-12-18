الكوارث الطبيعية تجتاح العالم.. زلازل وبراكين وفيضانات «صور»

شهد العالم وقوع كوارث طبيعية، خلال شهر ديسمبر الجاري، في العديد من الدول، مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والانهيارات الأرضية، وتسببت في مقتل وإصابة ونزوح الكثيرين، إلى جانب تدمير المنازل والمباني.

زلزالان يضربان إندونيسيا في أقل من أسبوع

ففي إندونيسا، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة، في 6 ديسمبر الجاري، وذلك عقب يومين من ثوران بركان سيميرو، الذي سبقه وقوع زلزال آخر يوم 3 ديسمبر، ورفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى أعلى مستوى.

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين

وفي الفلبين، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة «مينداناو»، في 10 ديسمبر الجاري، ووقع على عمق 60 كيلومترا، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية، وسبقه وقوع زلزال آخر بقوة 5.3 درجة قبل 3 أيام يوم 7 ديسمبر في جزيرتي «لوزون» و«بيسايا».

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان

وفي 15 ديسمبر الجاري، ضرب زلزال، بلغ قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، تايوان، ووقع على عمق 12 كيلومتر، وشعر به سكان العاصمة «تايبيه»، دون سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار مادية.

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مناطق إنتاج النفط في أمريكا

وفي الولايات المتحدة، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، مناطق إنتاج النفط في غرب ولاية «تكساس»، يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، ووقع على عمق نحو 8 كيلومترات، وتسبب في اهتزاز المباني دون وقوع أضرار.

نشاط بركان يسبب وقوع زلزال في تشيلي

وفي 11 ديسمبر الجاري، تسبب زيادة نشاط بركان «لاسكار» الواقع على بعد 1600 كيلومتر من مدينة سانتياغو في شمال تشيلي، في حدوث زلزال وظهور عمود من الدخان بارتفاع 6 آلاف متر، ورفعت السلطات التشيلية مستوى الإنذار البركاني بالقرب من لاسكار، وفرضت شريطا أمنيا بطول خمسة كيلومترات في محيط البركان دون ذكر تفاصيل عن وقوع إصابات أو تضرر في البنية التحتية.

The Massive volcano in #Chile #Lascar

A group of tourists were surprised at the moment of the eruptive pulse while they were touring the summit.



: Chilean Geoscientific Network#Volcano #eruption #NEWS



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فيضانات تقتل 50 شخصا في الكونغو الديمقراطية

وفي الكونغو الديمقراطية، اجتاحت فيضانات، نجمت عن هطول الأمطار الغزيرة، العاصمة «كينشاسا»، وتسببت في مصرع ما لا يقل عن 50 شخصا في 13 ديسمبر الجاري، ووثقت مقاطع فيديو شوارع كينشاسا أغرمتها المياه، بينما أظهرت مقاطع أخرى انهيارات أرضية نتجت عن الفيضانات.

Kinshasa la ville Province pic.twitter.com/9wIyrKyNt0 — Omari Joslain (@OJoslain) December 13, 2022

توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة وسيول في السعودية

وفي 12 ديسمبر الجاري، توقع المركز الوطني السعودي، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تأتي معها رياح نشطة وزخات من البرد، وستؤدي إلى جريان السيول في منطقة مكة المكرمة بما في ذلك أجزائها الساحلية.

هطول أمطار رعدية غزيرة بالكويت

وشهدت بعض المناطق في الكويت، هطول أمطار رعدية غزيرة، في 6 ديسمبر الجاري، فيما انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ إلى 18 درجة مئوية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار انخافض درجات الحرارة خلال الأسبوع مع هطول أمطار متوسطة.

انهيار أرضي يؤدي إلى مقتل شخصين في ماليزيا وفي ماليزيا، أسفر حادث انهيار أرضي عن مصرع شخصين وإصابة 51 آخرين، يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، في مدينة «سيلانجور»، وأشار مسؤولون محليون إلى أنه تم إنقاذ 37 شخصا، من موقع الانهيار الأرضي الذي وقع فى بلدة «باتانج كالى» بالمدينة.