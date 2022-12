الكوارث الطبيعية تجتاح العالم.. زلازل وبراكين وفيضانات «صور»

شهد العالم وقوع كوارث طبيعية، خلال شهر ديسمبر الجاري، في العديد من الدول، مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والانهيارات الأرضية، وتسببت في مقتل وإصابة ونزوح الكثيرين، إلى جانب تدمير المنازل والمباني.

ففي إندونيسا، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة، في 6 ديسمبر الجاري، وذلك عقب يومين من ثوران بركان سيميرو، الذي سبقه وقوع زلزال آخر يوم 3 ديسمبر، ورفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من ثوران البركان إلى أعلى مستوى.

وفي الفلبين، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة «مينداناو»، في 10 ديسمبر الجاري، ووقع على عمق 60 كيلومترا، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية، وسبقه وقوع زلزال آخر بقوة 5.3 درجة قبل 3 أيام يوم 7 ديسمبر في جزيرتي «لوزون» و«بيسايا».

وفي 15 ديسمبر الجاري، ضرب زلزال، بلغ قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، تايوان، ووقع على عمق 12 كيلومتر، وشعر به سكان العاصمة «تايبيه»، دون سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار مادية.

وفي الولايات المتحدة، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، مناطق إنتاج النفط في غرب ولاية «تكساس»، يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري، ووقع على عمق نحو 8 كيلومترات، وتسبب في اهتزاز المباني دون وقوع أضرار.

وفي 11 ديسمبر الجاري، تسبب زيادة نشاط بركان «لاسكار» الواقع على بعد 1600 كيلومتر من مدينة سانتياغو في شمال تشيلي، في حدوث زلزال وظهور عمود من الدخان بارتفاع 6 آلاف متر، ورفعت السلطات التشيلية مستوى الإنذار البركاني بالقرب من لاسكار، وفرضت شريطا أمنيا بطول خمسة كيلومترات في محيط البركان دون ذكر تفاصيل عن وقوع إصابات أو تضرر في البنية التحتية.

