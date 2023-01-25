منى زكي في دمياط لتصوير «تحت الوصاية» لعرضه بموسم رمضان 2023

تتواجد منى زكي في دمياط، منذ فترة، وتحديدًا في منطقة «عزبة البرج» و«شارع الشرباصي» والسوق التجاري هناك، بسبب تصويرها مشاهد من مسلسلها «تحت الوصاية» الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

وحظى تواجد منى زكي في دمياط، باحتفاءٍ كبير من قبل الأهالي هناك، حيث حرص البعض على التقاط بعض الصور التذكارية خلال تصويرها أحد المشاهد صباح اليوم الأربعاء، ما تسبب في حالة تكدس مروري، حيث ظهرت في الصور وهي مُرتدية الحجاب، وتحمل طفلًا صغيرًا على ذارعها، فيما تصطحب طفلًا آخر بيدها.

تعرف على أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويُشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية بجانب الفنانة منى زكي، كل من دياب، نسرين أمين، مها نصار، رشدي الشامي، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

منى زكي تنتظر طرح فيلم القاهرة مكة

وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي طرح فيلمها الجديد «القاهرة مكة» الذي انتهت من تصويره قبل فترة، بينما موعد عرضه في دور العرض لم يُحدد بشكلٍ نهائي حتى الآن.

القاهرة مكة يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، وعارفة عبد الرسول، وسما إبراهيم وشادي ألفونس، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.