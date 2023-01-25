إعدام طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وضبط 300 شيكارة أسمنت بسوهاج

شنت مباحث التموين بمحافظة سوهاج حملة تموينية اليوم، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، وأسفرت عن تحرير عدد 24 محضر مخالفات تموينية متنوعة، بينها عدد 19 جنحة عدم إعلان الأسعار، وعدد 5 جنح حيازة، وعرض سلع بدون فواتير، وتم التحفظ على المضبوطات، وذلك في بندر ومركز جرجا، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وحماية المستهلك.

بيان بالسلع الغذائية التي ضبطت بالحملة التموينية

وتخطت المضبوطات طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج، بين 4500 علبة جبن 250 جراما وعدد 200 علبة سمن 700 جرام، وعدد 250 كيلو جرام كبدة مجمدة، وعدد 150 كيلو فراخ مجمدة، وعدد 100 كيس بامية مجمدة 500 جرام، وتم إعدام المواد الغذائية، فضلا عن ضبط 300 شيكارة أسمنت قبل بيعها سوق سوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط صاحب مخبز تصرف بحصة الدقيق

وكانت قد تمكنت حملة تموينية اليوم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، من تحرير 22 محضرا تموينيا، بين عدم إعلان أسعار سلع، وعدم نظافة أدوات العجن لمخبز بلدي، فضلا عن ضبط صاحب مخبز تصرف بحصة الدقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.