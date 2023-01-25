محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس كليبه الجديد «نصابة»

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو من كواليس أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان نصابة.

محمد رمضان يغني أمام الأهرامات

وظهر محمد رمضان خلال مقطع الفيديو، وهو يغني أمام الأهرامات، وعلق عليه: «جاهزين لكليب نصابة؟».

مسلسل العمدة

ومن ناحية أخرى، يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد العمدة، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023.

مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي بحي السيدة زينب، حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 سيدات.

ونفي رمضان في تصريح تليفزيوني سابق، وجود تشابه بين قصة العمدة، ومسلسل الحاج متولي لنور الشريف.