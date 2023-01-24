محمد رمضان يواصل تصويره مسلسل العمدة بمدينة الإنتاج الإعلامي

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسل العمدة، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2023، إذ يضم العمل كوكبة كبيرة من نجوم الفن المصري، ويتولى إخراجه محمد سامي.

وانتهى محمد رمضان من تصوير المشاهد الخارجية لـ مسلسل العمدة، التي كانت بمدينة الإسكندرية وشارع المعز، وكذلك دولة لبنان، ويواصل حاليا تصوير المشاهد الداخلية بالحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بالديكور الرئيسي الخاص بالعمل.

محمد رمضان يشوق الجمهور لـ مسلسل العمدة

وكان محمد رمضان، شوق الجمهور لـ مسلسل العمدة، عن طريق نشره مجموعة من الصور بكواليس العمل، وظهر خلالها وهو يجلس على مكتب ويرتدي الجلباب والعباءة، وعلق على الصور، قائلًا: «بدأنا أول يوم من شهر رجب كل عام وأنتم بخير.. جعفر العمدة.. رمضان يجمعنا، المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي».

أبطال مسلسل العمدة

مسلسل «العمدة» يقوم ببطولته بجانب محمد رمضان، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.