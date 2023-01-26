تشييع جنازة 3 أشقاء توفوا في حادث بالدقهلية.. «ابن العم لحق بهم بعد ساعات»

شيع الآلاف من أهالي مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، الليلة، 3 أشقاء من قرية «نباليه»، أطلق عليهم الأهالي، شهداء لقمة العيش، الذين توفوا جميعا في حادث تصادم على الطريق الدولي الفاصل بين مدينتي المطرية ودمياط.

توفي الثلاث أشقاء أثناء عودتهم من عملهم كصيادين، كانوا في الطريق للمنزل برفقة ابن عمهم على دراجتهم النارية والتي اصطدمت بسيارة نقل ثقيل، فلقى الأشقاء جميعا مصرعهم في الحال.

أسماء 3 أشقاء توفوا في حادث الدقهلية

وتوفي في الحادث الأشقاء الثلاثة إبراهيم إبراهيم رشاد سليمان، وشقيقيه محمد وعصام، فيما أصيب ابن عمهم محمد صلاح رشاد سليمان، وفور انتهاء أهالي قرية نبالي من تشييع الجنازة وصلهم خبر وفاة المصاب الرابع، لتزداد آلام أهالي المطقة كلها على هذا الحادث الأليم.

بكاء أهالي القرية

وبكت القرية بأكملها عندما أصرت الأم على الدخول إلى مسجد القرية لتري أبنائها الثلاث في 3 نعوش متجاورة، وهي تردد «الله أكبر، لا إله إلا الله».

وخرجت البلدة بأكملها لتودع الضحايا الثلاث، بعد وصول جثمانهم للمسجد بالبلدة، وأداء صلاة الجنازة عليهم ليتم تشييعهم إلي مثواهم الأخير، في حالة من الصدمة وعدم الاستيعاب التي سيطرت عليهم منذ عصر أمس، بعد سماعهم خبر الحادث والوفاة.

حزن في المنزلة بسبب الحادث

وسيطرت حالة من الحزن والوجع على أهالي القرية، بعد خسارتهم الفادحة لأربعة رجال خرجوا من أجل لقمة العيش فعادوا جثث هامدة؛ إذ كان الثلاث أشقاء وابن عمهم يسعوا إلى رزقهم كصيادين، لكنهم عادوا كجثث هامدة، ولحق بهم ابن عمهم منذ لحظات بسيطة.

وكان الحادث وقع بعد اصطدام دراجتهم البخارية بسيارة نقل ثقيل على الطريق، ما تسبب في انقلاب الدراجة، ليتوفى على إثرها ثلاث، ونقل الآخر إلى مستشفى المنزلة العام بالدقهلية في حالة حرجة، مصابا بإصابات بالغة من ضمنها «كسر في قاعة الجمجمة»، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل جدران المستشفى بعد ساعات.