العثور على جثة طالب في ظروف غامضة داخل منزله بمنشأة ناصر

تكثف الأجهزة الأمنية، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة طالب، به إصابات حول الرقبة داخل منزله بمنشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة، أخذ عينات من جثمان المتوفي وإرسالها إلى المعمل الكيماوي، لتحليلها لبيان اذا كانت المتوفي تناول مادة سامة من عدمه أو متعاطي لأي نوع من المخدرات، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة الطالب، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بالعثور على جثة طالب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طالب يدعى «أندرو. ط. ص» 19 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين خلو الجثه من ثمه إصابات ظاهرية سوي وجود إصابات حول الرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.