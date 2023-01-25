طرق التقديم على وظائف قطار تالجو الإسباني قبل تشغيله.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، عن وظائف شاغرة بقطارات تالجو، استعدادا لتشغيله بالوجه القبلي.

وفي السطور التالية، توضح «الوطن» كيفية التقديم على وظائف قطار التالجو الإسباني، وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيفية التقديم على وظائف قطار التالجو

وعلى الراغبين في التقديم لشغل وظائف قطار التالجو، ملء استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة بالمركز الرئيسي اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 يناير العنوان: ورش سكك حديد مصر- منطقة الفرز الشرابية - القاهرة مبنى شركة الخدمات المتكاملة.

وفيما يلي نعرض أبرز الوظائف المطلوبة بقطار التالجو

- قائد طاقم القطار.

- مشرف أمن غرفة المراقبة.

- فرد أمن.

- عامل نظافة.

- أفراد تدخل سريع.

شروط وظائف قطار التالجو

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

- أن يكون حاصل على شهادة أداء الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها.

- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة.

- ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما.

ومن مميزات التقديم وفقا لما ذكرته الشركة، التعاقد الفوري، والحصول على مرتبات وحوافز مجزية، وتأمينات اجتماعية وصحية وضد الحوادث.