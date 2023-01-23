تشريح جثة مسن عُثر عليها في ظروف غامضة داخل منزله بالدرب الأحمر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل منزله بمنطقة الدرب الأحمر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط عقار المتوفي تمهيدا لتفريغها لفحص لمترددين على العقار.

بلاغ بالعثور على جثة مسن

تلقى مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي «عبدالله.ب»، في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وبالتفتيش تم العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.