حبس المتهم بسرقة سيدة حال سيرها بشوارع عين شمس.. ومحام يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بسرقة سيدة بعين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، حيث تبين أن المتهم قام بسرقتها عن طريق أسلوب «خطف» باستخدام الدراجة النارية.

تفاصيل واقعة سرقة سيدة

وورد بلاغا لقسم شرطة عين شمس، من ربة منزل، يفيد قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية تروسيكل دون لوحات بخطف حقيبة يدها حال سيرها، بالفحص وبإجراء التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة عامل «خردة»، مقيم بالمرج وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله الدراجة المشار إليها وبحوزته فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار.

استخدم أسلوب الخطف للسرقة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «الخطف» باستخدام الدراجة النارية وحيازته للسلاح الناري بقصد الحماية، كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهم

عن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» لـ«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».