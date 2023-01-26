شعبة مواد البناء تعلن أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أعلنت شعبة مواد البناء في بيان صحفي اليوم، أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الشركات المختلفة المُصنعة لمواد البناء التي يحتاجها المواطنون.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك

جاء ذلك وسط استقرار في سعر طن الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك، وفقا شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، وسجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك، ما يلي:

- سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 27765 جنيهًا.

- سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم نحو 27077 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 28800 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

- سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم نحو 1987 جنيهًا.

- سجل سعر الأسمنت العسكري بني سويف اليوم نحو 1700 جنيه.

- بلغ سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1950 جنيهًا.

- سعر أسمنت المسلح وصل اليوم إلى نحو 1950 جنيه.

- سجل سعر أسمنت الممتاز اليوم نحو 1965 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت المصريين اليوم نحو 1720 جنيها.

- سجل سعر أسمنت اسيوط اليوم نحو 1750 جنيها.

- وصل سعر أسمنت النصر اليوم إلى نحو 1900 جنيه.

- سجل سعر أسمنت النهضة اليوم نحو 1750 جنيها.

- سعر أسمنت وادي النيل 1840 جنيها 1850 جنيها.

- سجل سعر أسمنت المخصوص اليوم نحو 1860 جنيها.

- وبلغ سعر أسمنت أسوان اليوم نحو 1770 جنيها.

- وصل سعر أسمنت العسكري إلى نحو 1840 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت سيناء اليوم نحو 1840 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1940 جنيها.

- سجل سعر أسمنت المعلم اليوم نحو 1860 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1940 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1995 جنيها.

- سجل سعر الأسمنت الممتاز اليوم نحو 1900 جنيه.