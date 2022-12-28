سعر طن الحديد للمستهلك اليوم.. «مصر ستيل» بـ 23250 جنيها

حافظ سعر الحديد على استقراره بجميع الشركات المنتجة، الأمر الذي انعكس على للمستهلك، رغم تباين الأسعار بين المصنع ومراكز البيع نظرا لارتباطها بتكلفة النقل من محافظة لأخرى.

وأعلنت النشرة السعرية الصادرة يوميا عن شعبة مواد البناء بالغرف التجارية عبر موقعها الإلكتروني، سعر طن الحديد اليوم في مصر للمستهلك، وسط اهتمام من قبل المواطنين بمتابعة الأسعار.

سعر طن الحديد اليوم في مصر للمستهلك

وترصد «الوطن» ضمن المتابعات الاقتصادية اليومية، سعر الحديد اليوم في مصر، وفق النشرة السعرية الصادرة عن الغرف التجارية، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر طن الحديد في شركة عز 23450 جنيها.

- سعر طن العتال 23400 جنيه.

- حديد بشاي 23300 جنيه.

- حديد المعادي 23150 جنيه.

- حديد عطية 23130 جنيه.

- حديد الكومي 23200 جنيه

- حديد المراكبي 23200 جنيه.

- حديد سرحان 23100 جنيه.

- حديد العشري 23300 جنيه.

- مصر ستيل 23250 جنيها للطن.

- حديد المصريين 23350 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر الأسمنت المسلح بلغ 1883 جنيهًا للطن.

- أسمنت النصر 1840 جنيهًا للطن.

- أسمنت التعمير 1840 جنيها للطن.

- طن أسمنت المعلم 1840 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 1920 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 1860 جنيهًا للطن.

- وادي النيل اليوم نحو 1830 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 1870 جنيهًا.

- بني سويف نحو 1830 جنيهًا للطن.

- السهم اليوم نحو 1840 جنيهًا للطن.