سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 يناير 2023

أعلنت شعبة مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، وآخر ما وصلت إليه الأسعار المختلفة وفق كل شركة، كعادتها في نشر ما يتم تداوله في السوق للمهتمين بالشراء والبيع والبناء أيضا.

وفي السطور التالية، نعرض سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين، وفق بيان شعبة مواد البناء:

سعر طن الحديد والأسمنت

يصل سعر طن حديد عز إلى نحو 26 ألفًا و985 جنيها تسليم المصنع.

يصل سعر طن الحديد شركة السويس إلى نحو 26850 جنيها.

يبلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 26850 جنيها للطن.

سجل سعر طن الحديد شركة المراكبي اليوم نحو 25500 جنيه.

يصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى نحو 25500 جنيه.

يبلغ سعر طن الحديد في شركة بشاي اليوم نحو 27360 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين كما يلي:

سجل سعر طن أسمنت المسلح اليوم نحو 1950 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت شركة النصر اليوم نحو 1900 جنيه.

سجل سعر أسمنت شركة وادي النيل اليوم نحو 1870 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت المخصوص 1880 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت سيناء اليوم نحو 1880 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت اليوم شركة حلوان اليوم نحو 1940 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1980 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف اليوم نحو 1880 جنيها للطن.

بلغ سعر الأسمنت للطن شركة المعلم اليوم نحو 1880 جنيها.