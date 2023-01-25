سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 25-1-2023 في مصر.. يختلف من مكان لآخر

نشرت شعبة مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 25-1-2023 في مصر، مشيرة إلى انخفاض أسعاره مقارنة بالأسابيع الماضية، وهو ما يعد فرصة مناسبة لمن يريد البناء وتشييد المنازل، كما يساعد انخفاض مواد البناء على تراجع العقارات والشقق السكنية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 25-1-2023 في مصر، وفقا لما جاء في نشرة شعبة مواد البناء عبر موقعهم الرسمي الإلكتروني.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 25-1-2023 في مصر

وجاء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم أرض مصنع كما يلي:

- يبلغ سعر طن حديد عز اليوم نحو 27390 جنيهًا.

- ويصل سعر طن حديد بشاي اليوم إلى نحو 27.360 جنيه.

- وسجل سعر طن حديد السويس اليوم نحو 27300 جنيه.

- يبلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 25850 جنيهًا.

- ويصل سعر طن حديد العشري اليوم إلى نحو 23350 جنيهًا.

- سعر طن حديد الجيوشي اليوم نحو 23350 جنيهًا.

- ويبلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم نحو 24500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 25-1-2023 في مصر

- يبلغ سعر أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.

- ويصل سعر طن أسمنت المخصوص اليوم إلى نحو 1380 جنيهًا.

- ويبلغ سعر طن أسمنت الممتاز اليوم نحو 1480 جنيهًا.

- وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1390 جنيهًا للطن.