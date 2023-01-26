الكاتب الصحفي ممدوح حسن يشارك في معرض الكتاب بإصدار «فى بيتنا مجرم»

أصدر الكاتب الصحفي ممدوح حسن، كتابا جديدا يتم عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدار المفكر العربي، ويحمل عنوانا «في بيتنا مجرم».

كتاب في بيتنا مجرم

وقضى الكاتب الصحفي ممدوح حسن، أغلب مسيرته المهنية في صحيفة الوفد، ثم شارك في تأسيس صحيفة الشروق عام 2009، وترأس قسم الحوادث بها لسنوات، كما عمل رئيسًا لتحرير أبرز البرامج التليفزيونية التي قدمت القصص الإنسانية وغطت الجرائم الاجتماعية على مدار العقدين الأخيرين.

وفي تقديمه للكتاب قال ممدوح حسن: «من جنون الحب إلى القتل.. ومن الوفاء إلى الغدر.. ومن السكينة والرحمة بين الزوج وزوجته إلى الطلاق والانكسار والقتل.. ومن الأمن والأمان فى بيوتنا إلى السرقة بالإكراه من أقرب الناس.. لماذا توحشنا على بعضنا البعض بهذه الطريقة البشعة ؟ لماذا كل هذه القسوة فى الحياة؟».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وواصل في مقدمة كتابه: هذا العالم الغامض بالأسرار والمفاجآت اقتحمه الصحفي ممدوح حسن فى كتابه الجديد «فى بيتنا مجرم» بخبرته فى قسم الحوادث على مدار أكثر من 30 عاما.

كما أكد أنه اختار 32 جريمة فى 3 أجزاء بـ495 صفحة حقق فيها وتابع أحداثها منذ اللحظة الأولى حتى أسوار المحاكمة، قام خلالها بلقاء الجانى الذي أصبح مجرما للمرة الأولى، وللإجابة على الأسئلة الممنوعة، كما التقى مع أسرته وأسرة المجنى عليه، وأوضح أنه غاص بين سطور أوراق تحقيقات النيابة ومحاضر الشرطة ليقدم حكاية الجريمة الكاملة، ويدق الباب على كل بيت بقوة ويقرع جرس إنذار مبكر عنوانه احذر واحترس «فى بيتنا مجرم».