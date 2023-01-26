«الأرصاد» تحذر من ظواهر جوية متوقعة اليوم على بعض المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من بعض الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، مشيرة إلى أن طقس اليوم يكون مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال خبراء «الأرصاد»، في بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أن الأجواء تكون باردة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد شديدة البرودة على جنوب البلاد.

وأشارت «الأرصاد»، إلى نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيره للرمال والأتربة علي فترات متقطعة، كما تستمر الشبورة المائية التي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية لذا يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة اليوم الخميس، كما يلي.

- القاهرة 22 - 11.

- العاصمة الإدارية 22 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 21 - 11.

- الإسماعيلية 22 - 10.

- السويس 22 - 10.

- العريش 21 - 10.

- رفح 21 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 21 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.