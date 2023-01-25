حالة الطقس غدا الخميس.. حرارة ورياح وشبورة صباحا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث يكون دافئا خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى ومصر الوسطى ومدن القناة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان عنها، أنّ تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة من على الصحراء بالجزيرة العربية، مستمر، حيث تعمل الكتل الدافئة على استقرار الأحوال الجوية نهارا على أغلب الأنحاء، ويُتوقع أن يستمر هذا الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لما أوضحته الخرائط الخاصة بالقمر الصناعي، فضلا عن استمرار ظهور الشبورة الصباحية.

درجات الحرارة غدا

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، كما يلي.

- القاهرة 22 - 11.

- العاصمة الإدارية 22 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 21 - 11.

- الإسماعيلية 22 - 10.

- السويس 22 - 10.

- العريش 21 - 10.

- رفح 21 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 21 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.