توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: فرص سقوط الأمطار معدومة على جميع المحافظات

حالة الطقس خلال توقعات الـ72 ساعة المقبلة، مستقرة على أغلب المحافظات، حتى مطلع الأسبوع المقبل، بحسب الهيئة العامة للأرصاد، ولا يوجد أى فرص لسقوط الأمطار على أي محافظة.

توقعات الـ72 ساعة المقبلة

الطقس دافئ على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة على شمال الدلتا وصولا إلى شمال الصعيد، واستقرار في الأحوال الجوية خلال فترات النهار حتى نهاية الأسبوع، وبمجرد غياب الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتسجل على القاهرة الكبرى بين 11 درجة : 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 25 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10

درجات الحرارة الخميس 26-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 27-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 10.