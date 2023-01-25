الجامعات تعلن الانتهاء من امتحانات التيرم الأول غدا تمهيدا لإعلان النتائج

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 للعام الجامعي الجاري، غدًا، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وسط استعداد لإعلان نتائج الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة وفقاً لتوجيهات المجلس

الجامعات تبدأ السبت أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ «الوطن»، أن أعمال امتحانات التيرم الأول 2023 تنتهي غدا في جميع الكليات، موضحاً انه جرى التشديد على ضرورة إعلان نتائج الامتحانات في أسرع وقت، تنفيذاً لتوجيهات الأعلى للجامعات، مضيفاً أن إجازة منتصف العام، ستبدأ السبت المقبل والتي ستشهد أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية بالحرمين الجديد والقديم استعداداً للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

امتحانات الجامعات 2023

وأعلن الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، ختام أعمال امتحانات التيرم الأول، غدا منوهاً بأن السبت المقبل هو أول أيام إجازة منتصف العام، وتبدأ الكليات في إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسين الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن أعمال الامتحانات للتيرم الأول جرت بكل سهولة ويسر دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى ختام أعمال الامتحانات للتيرم الأول غدا على أن تبدأ خلال الأيام القلية المقبلة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول.