اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول في كلية الحاسبات بجامعة حلوان

اعتمد الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 لمرحلة البكالوريوس والبرامج المتميزة.

من جانبه، تابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان امتحانات الكليات للفصل الدراسي الأول، ودعا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ بمختلف كليات الجامعة.

وأشار «قنديل» إلى أن الامتحانات جرت بمنتهى الهدوء منذ بدايتها دون رصد أي مشكلات أو معوقات، في إطار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

إعلان نتائج الامتحانات في موعدها

ووافق مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشهر يناير 2023 على اعتماد نسب النجاح للفرق الأربعة لمرحلة البكالوريوس، واعتماد نتائج البرامج المتميزة بالكلية لبرنامجي المعلوماتية الطبية وهندسة البرمجيات؛ وذلك حتى يتم إعلان النتائج في موعدها المحدد خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير مما يتيح للطلاب الفرصة في تسجيل المقررات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بوقت كاف وانتظام الدراسة من اليوم الاول.

انتظام الدراسة

وأعرب الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عن تقديره لقطاع شئون التعليم والطلاب بقيادة الدكتورة منال عبدالقادر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على ما تقوم به من جهد وتفان وحرصها الدائم على انتظام الدراسة والالتزام بالتوقيتات الموضوعة لضمان حسن سير الدراسة، وإعلان النتائج قبل الموعد المحدد، كل أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إخلاصهم وحرصهم على تقديم أفضل خدمة تعليمية.

في السياق، قالت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بقيام الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تابع أعمال الامتحانات، واعتماد إحصائيات النتائج لمرحلة البكالوريوس والبرامج المتميزة، حيث قام سيادته باعتماد إحصائيات نتيجة مرحلة البكالوريوس الفصل الدراسي الأول العام الجامعي 2022/2023 والتي جاءت على النحو التالي: «الفرقة الأولى بنسبة 90%، الثانية 91%، الثالثة 94%، الرابعة 97%».

كما اعتمد نتيجة برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية والتي جاءت على النحو التالي:

برنامج المعلوماتية الطبية بنسبة 97%

برنامج هندسة البرمجيات 99%.