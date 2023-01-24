«القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين من عدم الالتزام بأسعار السلع

أشاد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بجهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الأسواق والتصدي لجميع صور الغش التجاري وتداول سلع غير مطابقة للمواصفات، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي متجر لا يلتزم بالأسعار المقررة ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متمثلة في مديرية التموين والأحياء على التنسيق المستمر مع مباحث التموين لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن.

وأكد عبد العال، وفقا لبيان صادر عن المحافظة، ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار المقررة لمواجهة الزيادة غير المبررة بالأسعار، وكذلك متابعة وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط الأسواق

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة عمليات مديرية التموين في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمل الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء، والتواصل المستمر مع رؤساء الأحياء لمتابعة ضبط الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على أرقام التليفونات: 27420025/27420019/27420038/27420037.

وفي سياق متصل، استعرض محافظ القاهرة، جهود الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين، التي تستهدف الرقابة على المخابز والأسواق وجميع الأنشطة التموينية لضمان توافر السلع الغذائية والاستراتيجية لمواطني العاصمة بالأسعار المناسبة والمواصفات الجيدة.

افتتاح منافذ للسلع

كما شهدت أحياء منشأة ناصر وعابدين والموسكي والأميرية وحدائق القبة والمقطم افتتاح منافذ بيع تستهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لمواجهة الزيادة غير المبررة في أسعار السلع من جانب بعض التجار.

وشهد حي شبرا، افتتاح 3 منافذ بيع لتوفير السلع الغذائية واللحوم، كما شهد حي المعادي افتتاح 3 منافذ بيع أيضا، وتم افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بحي شرق مدينة نصر.

وانطلاقا من رؤية القيادة السياسية برعاية أبناء العاصمة بالمدن والأحياء البديلة للعشوائيات، جرى افتتاح منفذ بيع بحي الأسمرات لخدمة أهالينا من قاطني الحي.