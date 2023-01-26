ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية في حملة موسعة لأمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

ضبط قضيتي حيازة أقراص مخدرة

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط عدد 2 قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 264 حكم قضائيا متنوعًا.

كما تم ضبط 1855 مخالفة مرورية وفى مجال الأمن العام، تم ضبط عدد 29 قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

من جهة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله 4 أشخاص مصابين بجروح قطعية بالجسم، جميعهم يقيمون بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤالهم اتهموا شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة الخليفة بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.