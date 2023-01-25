تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى.. وحملات لضبط المخالفات

وضعت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، خطة للقضاء على أي كثافات مرورية قد تعيق الحركة إلى الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، فضلا عن تسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، إذ انتشر رجال المرور لإزالة أي عوائق أو سيارات معطلة.

ضبط مخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني

وتهدف الحملات المرورية، إلى ضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة، وضبط المخافات المرورية، ومنها مخالفة عدم وضع الملصق الإلكتروني، فضلا عن نشر الرادارات على الطرق والمحاور الرئيسية، لرصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور، فظهرت كثافات مرورية على بعض الطرق، وسيولة في أخرى، وظهرت سيولة مرورية بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.

وفي وسط البلد والزمالك وكوبري 15 مايو وميدان سفنكس، ظهرت كثافات مرورية، وكذلك في ميدان الجيزة وشارع فيصل وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية ونفق الملك الصالح وأعلى كوبري الروضة.