زاهي حواس: العثور على تابوت ضخم ببئر عميقة و3 تماثيل خشبية للملك فيتك

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وعالم المصريات، إن الكشف الأثري في منطقة جسر المدير، نتيجة جهد بدأ التنقيب فيه عام 2007، وعثر على 12 قطعة أثرية.

العثور على تابوت ضخم

وأضاف زاهي حواس، في المؤتمر الصحفي، من منطقة الكشف الأثري، أنّه عُثر على مقبرتين وتوابيت، مشيرًا إلى أنّ من أجملها تابوت ضخم من الحجر الجيري مغلق داخل بئر عمقها 10 أمتار، وبجواره آثار مهمة جداً من الدولة القديمة منها أواني فخارية وأواني من المرمر وقطعا أثرية، مشيرا إلى أنّ غطاء التابوت يزن نحو 3 أو 4 أطنان والعثور على مومياء من الدولة القديمة مغطاة برقائق من الذهب، إضافة إلى تابوت ضخم جدًا لم يتم فتحه حتى الآن ومجموعة من الأبواب الوهمية.

3 تماثيل خشبية تم العثور عليها

وعثر على 3 تماثيل خشبية تحت الترميم للملك فيتك، ومائدة قرابين ملونة رائعة بداخلها مومياء للملك فيتك، وفي الفترة الأخيرة سقارة كشفت عن العديد من القطع الأثرية العظيمة، ومعظم التماثيل التي سيتم عرضها بالمتحف الكبير من سقارة.