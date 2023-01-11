تعرف على واحدة من أجمل وأشهر المنحوتات المصرية القديمة.. تعرض داخل المتحف المصري

يُقال عندما فتحت مقبرتهم في ميدوم ووقعت أشعة الشمس على تمثالهم، هرب عمال التنقيب وأصيبوا بالرعب والفزع لأن أشعة المشاعل سقطت على عيون التماثيل المطعمة والتي انعكس منهم بريق أخافهم وظنوا أنهم ما زالوا أحياء.

أشهر التماثيل الموجودة بالمتحف المصري

إن تمثال «رع حتب ونفرت» يعد أحد أشهر التماثيل الموجودة بالمتحف المصري بالتحرير، وقد تم اكتشافه في عام 1871م، وهو ينتمي إلى الأسرة الرابعة فى عهد الملك خوفو، و«رع حتب»، ونجد أن «رع حتب» كان قائد جيش هليوبليس، وحمل العديد من الألقاب المهمة منها كبير كهنة «رع رئيس الجند» رئيس الأعمال المعمارية، وقد تم على مقبرته بجانب هرم «سنفرو» في ميدوم وفقاً لما قاله قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات.

وتابع خلال حديثة لـ «الوطن»، أننا نشاهد الأمير «رع حتب» والأميرة «نفرت» يجلسان على كرسيين منفصلين لهما مسند ظهر يمتد إلى ما بعد الكتفين ومدون عليه ألقابهما، وإرتفاع التمثال حوالى 120 سم وطوله 69 سم، أما العرض 51 سم، وقد صور الأمير «رع حتب» بشعر قصير ذو لون أسود، وعيونه مطعمة بمادة الكوارتزيت، ذو شارب رفيع أسود اللون، ودلت ملامح الوجهه عن الحزم والصرامة، كما ظهرت علي وجهه علامات الإحترام، والشموخ والوقار والهيبة.

معلومات عن تمثال «رع حتب ونفرت»

وأشار «عامر» إلى أن الأمير كان يرتدي في رقبته قلادة هى تميمة القلب "الإيب"، ويقبض بيده اليمنى على صدره رمز القوة والحزم، ويرتدى نقبة قصيرة حنى ركبتيه ذو لون أبيض، أما زوجته "نفرت" فقد حملت لقب "رخيت نسو" والتي تعني المعروفة لدى الملك، فقد سجلت لقبها على مسند الكرسي، وقد مثلت "نفرت"، ونجد أن عيونها مطعمة بالكوارتزيت، كما ظهرت عيونها واسعة، وتبدو كانها عيون طبيعية.