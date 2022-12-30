زاهي حواس: ألفت 60 كتابا بكل اللغات.. واستطعت استرجاع 6 آلاف قطعة أثرية

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، إنه استطاع استرجاع 6 آلاف قطعة أثرية بالقوة وليس بالقانون، متابعا: «كان ليا ناس تقولي البدروم بتاع كل متحف فيه إيه، وهناك من قال لي إن بدروم متحف المتروبوليتان فيه 19 قطعة طالعة من مقبرة توت عنخ أمون أعطاها أيام اللورد كارتر».

وأضاف زاهي حواس خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي: «تحدثت مع مدير المتحف وقلت له إنه مينفعش الآثار دي تكون عندهم، وتأكدت إن تلك القطع أتت من المقبرة»، متابعا أنه طالب باسترجاع تلك الآثار.

وأشار إلى أنه زار مقبرة توت عنخ أمون مرتين، الأولى في العام الثاني من الكلية، معقبا: «كنت أخيب طالب في التاريخ، وأول ما روحت المقبرة مكنتش فاهم حاجة وكانت رحلة ولم أكن أحب الآثار نهائيا».

ولفت إلى أنه زار المقبرة في المرة الثانية عندما تم وقف البعثات الأجنبية خلال حرب 1973، وذهبوا إلى الأقصر، متابعا: «كنا 30 مفتش آثار مرافقين لـ30 بعثة أجنبية تعمل في آثار الأقصر، وكنت أريد تسلق الجبل اللي فوق توت عنخ أمون على الرغم من خطورته، وطلعت الجبل دا كله وقعدت للصبح، واليوم دا أدركت قيمة الآثار وعشقتها، وعشقي لها غير من حياتي».

وتابع: «أتضايقت إني شوفت فيلم عملته الناشيونال جيوغرافيك وكان هناك عالم آثار أمريكي دخل مقبرة نفرتاري ومدير آثار الأقصر ماسكله فانوس وفاتح بوقه ومش بيتكلم، واتضايقت جدا إن إحنا كمصريين محدش بيتكلم في التليفزيونات الأجنبية».

وأشار إلى أنه عندما عشق الآثار وبدأ بالتكلم في جميع التليفزيونات العالمية بدأ العشق الخاص بالدخول في قلوب الناس، لافتا إلى أنه ألف 60 كتابا باللغة الإنجليزية وجميع اللغات المختلفة.