رئيس «التجارة الداخلية» لقناة الحياة: 205 معارض لـ«أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية

قال الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه لدينا 205 معارض «أهلا رمضان»، تم افتتاحها على مستوى الجمهورية حتى الآن، وجارٍ افتتاح معارض أخرى، ولدنيا 270 سيارة متحركة، في المناطق الأكثر احتياجا، التي ليس بها معارض.

وأضاف «خليل» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن وزير التموين اتفق مع الشركات التجارية والمصانع الكبيرة والتجار للعمل بطاقة كاملة على مستوى 3 ورديات لتدعيم معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية.

10 آلاف طن شهريا زيادة

وأوضح خليل، أن وزير التموين اتفق مع شركات الزيوت لضخ 10 آلاف طن شهريا زيادة، لافتا إلى أن هناك مجموعة من التجار الشرفاء تكاتفوا معنا بمجهود كبير بتخفيضات للموطنين، موضحا أن الأسعار ثابتة في منافذ وزارة التموين.

أهلا رمضان في كل مكان

وتوافد الآلاف من أهالي المحافظات المختلفة، مساء اليوم الأربعاء، على معارض «أهلا رمضان» بمقراتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.