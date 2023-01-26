عاجل.. ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، ويمكن الحصول علو النتيجة من خلال المتحدث الآلي من على الموقع الإلكتروني لمديرية التعليم بالقاهرة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم في القاهرة

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس ظهرت الآن، ويمكن الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضي أو رقم 5757 من أي محمول.

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ عملية تصحيح الامتحانات تمت بعناية ودقة تامة وبكل أمانة وإخلاص ووضع مصلحة الطلاب في المقام الأول، وإعطاء كل ذي حق حقه ، فأبناؤنا الطلبة أمانة بين أيدينا وهم مستقبل مصر.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنّه جرى رصد ومراجعة نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023، قبل إعلانها رسميا، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي للمديرية.

خطوات نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023

وترصد «الوطن» خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023، بالاسم ورقم الجلوس بالخط الساخن أو من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، كما يلي.

- الاتصال على رقم 09000100 من أي خط أرضي.

- الاتصال على رقم 5757 من أي محمول.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- نتائج الفصل الدراسي الأول 2023.

- تسجيل الاسم ورقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثاني الإعدادي.