أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط 3 متهمين بسرقة كرتونة سجائر بـ11 ألفا

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف ملابسات اتهام صاحب محل 3 أشخاص مجهولين بمغافلته وسرقة كرتونة سجائر ثمنها يصل إلى 11 ألف جنيه والهروب بها من محله التجاري في منطقة كفر الجزار مركز بنها.

تحقيقات الجهات المعنية في واقعة سرقة سجائر بنها

وكلفت أجهزة التحقيق بمركز بنها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة تحيد هوية المتهمين وتفريغ الكاميرات بمحل الواقعة للتوصل لتحديد الجناة ومابسات الواقعة بالكامل.

تفاصيل سرقة كرتونة سجائر من محل ببنها

وكانت منطقة كفر الجزار مركز بنها بمحافظة القليوبية قد شهت واقعة سرقة محل حيث قام 3 أشخاص بمغافلة بائع بالمحل وسرقة كرتونة سجائر بوكس تصل تكلفتها 11 ألف جنيه والهروب من موقع ارتكاب جريمتهم.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقي مركز شرطة بنها بلاغا من صاحب المحل ويدعي على جودة يتهم فيه 3 أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة بالمحل أثناء قيامهم بمغافلة البائع بالمحل ودخول أحدهم إلى مكان وجود البضائع وحمله كرتونة سجائر كاملة وسرقتها والفرار بها.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1385 لسنة 2023 جنح مركز بنها.

أشار المجنى عليه في أقواله إلى أنه تم مغافلة عامل المحل وسرقة كرتونة سجائر سليمة بها 50 قاروصة بوكس من غنتاج الشركة الشرقية للدخان يصل ثمنها إلى 11 ألف جنيه.

أكد أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن الواقعة تندرج تحت وقائع السرقة التي تكون العقوبة فيها الحبس لكل من ارتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، وفي حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.