فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بالغردقة لصيانة المحولات الأحد المقبل

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، يوم الأحد المقبل عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات متواصلة بدء من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

كشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان صحفي أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بالغردقة يوم الأحد المقبل وهي مناطق سينزو مول وقرية الجنجل والكمين والمطار وقرية مورنينج ستار ومحطة فودافون بالكيلو 9 وبيت الدولفين وسهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

افتتاح معرض أيادي مصرية بالغردقة

وأعلنت المحافظ افتتاح أكبر معرض للمنتجات الحرفية اليدوية بالممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة بمشاركة 90 سيدة من مختلف مدن المحافظة لعرض التراثية بمدن حلايب وشلاتين ورأس غارب والغردقة، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يناير الجاري تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، ويضم سيدات من مدن حلايب وشلاتين ورأس غارب والغردقة والأسر التسويقية بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة ولجنة سيدات أعمال الغرفة التجارية بالبحر الأحمر.