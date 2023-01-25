خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم: 3 محافظات في الدلتا وواحدة في الصعيد

تشهد عدة قرى ومدن في 4 محافظات مصرية، بينها 3 محافظات بشمال الدلتا الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ ومحافظة سوهاج بصعيد مصر، فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، للصيانة الدورية بالمحطات ومغذيات الكهرباء وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تعتمدها شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي.

كما تعلم شركات الكهرباء المواطنين بأماكن قطع الكهرباء ومواعيد انقطاع الكهرباء ليتسنى لهم قضاء احتياجاتهم بعيدا عن فترة الانقطاع، بينما يتمكن أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات توفير مغذٍ بديل.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وتنشر «الوطن» خريطة انقطاع الكهرباء اليوم الأربعاء عن المدن والقرى بالمحافظات.

اعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي اليوم عن،

كفر الشيخ: تنقطع الكهرباء اليوم بمدن سيدي سالم وبيلا وقلين ودسوق

الدقهلية: قطع الكهرباء بمدن نبره والمنزلة والمنصورة والستاموني.

دمياط: قطع الكهرباء بمدن الزرقاء والشعراء والحمام.

مواعيد قطع الكهرباء

وحددت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع التيار الكهربائي اليوم عن محافظات شمال الدلتا بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.

قطع الكهرباء اليوم

وافادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بقطع الكهرباء اليوم الأربعاء للصيانة، وذلك بقرى نزلة القاضى وشطورة وبنجا والساحل، وحددت مواعيد قطع الكهرباء بداية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصرا.