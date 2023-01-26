قناة القاهرة الإخبارية: معرض الكتاب منبر ثقافي وإبداعي «على اسم مصر»

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع».

معرض الكتاب منبر ثقافي وإبداعي

وتناولت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير أذاعته على شاشتها، فعاليات الدورة الجديدة من معرض الكتاب، قائلة إنّه منبر ثقافي وإبداعي يشيع نوره من العاصمة المصرية القاهرة في نسخته 54، ويحمل بين جنباته أكثر من 1000 دار نشر متنوعة وبمشاركة 53 دولة».

وأضاف التقرير، أنّ المعرض ومن خلال التحول الرقمي يوفر للجمهور منصة إلكترونية يتم من خلالها حجز الكتب والدفع المسبق، وبلغ عدد زوارها نحو 128 مليون زائر منذ إنشائها حتى الآن.

عرض تجريبي للانتقال إلى عالم الميتافيرس

وأشار التقرير إلى أنّ شعار هذه الدورة من المعرض هو «على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع»، كما أنّ المعرض يشهد مشاركة عدة دول لأول مرة في الفعاليات منها المجر والدومينيكان.

وفي ذات السياق، قال أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ هناك عرضا تجريبيا للانتقال إلى عالم الميتافيرس، قدّمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تمثل وزارة الثقافة للمعرض، موضحًا أنّ تقينة الميتافيرس تتيح قراءة الكتب عن طريق التقنية نفسها، والاستعداد للمستقبل الرقمي الجديد والعالم الحديث.