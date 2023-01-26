إقبال كبير من الجمهور على معرض الكتاب بعد فتح أبوابه في اليوم الأول

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 54، الجمهور، في أول أيام افتتاحه، وشهدت الساعات الأولى للمعرض، توافد أعداد كبيرة من زوّاره، لحضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها، إلى جانب اقتناء الكتب والمؤلفات.

ويشهد المعرض، اليوم، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ومن بينها افتتاح مؤتمر الملكية الفكرية، وعقد جلساته في قاعة المنارة، ولقاء مع الشيخ ياسين التهامي، ومئوية إنشاء مدرسة تحسين الخطوط المصرية، ولقاءات شعرية، ومناقشات لأهم أعمال الصادرة في 2022، إلى بعض الندوات المتخصصة.

المعرض مستمر حتى 6 فبراير

وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا

كما تشهد النسخة الحالية وجود 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، ومشاركة 53 دولة، منها دول تُشارك لأول مرة، هي المجر، وجمهورية الدومينيكان.