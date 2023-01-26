حواس: كشف سقارة الأثري بداية لاكتشافات أخرى ضخمة (صور)

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، إنّ الكشف الذي تشهده منطقة سقارة الأثرية اليوم لن يكون نهاية المطاف، مؤكدا أنّ المنطقة لم تبُح بكل أسرارها بعد، وما يزال هناك الكثير من الآثار سيتم الكشف عنها قريبا.

عرض بعض القطع المكتشفة في المتحف الكبير

وأضاف حواس لـ«الوطن»، أنّ الآثار المكتشفة في سقارة اليوم ضخمة جدا، وستكون بداية لكشوفات أثرية جديدة في المنطقة، وبداية لجبانة ضخمة في هذا المكان، كاشفا عن الاتفاق على عرض بعض القطع الأثرية المكتشفة اليوم داخل المتحف المصري الكبير.

الحفائر الأثرية تمت بأيادٍ مصرية

وشدد عالم المصريات، على أنّ أعمال الحفائر التي تمت في منطقة سقارة جرت بأيادٍ مصرية، مدرّبة على أعمال الحفائر بأعلى مستوى، مضيفا: «المصريون ينفذون أعمال الكشوفات الأثرية أكثر من الأجانب، بعد نجاح مصر في تعليم الشباب الأثريين فنون الحفر».

وأكد حواس، أنّ البعثة التي بدأت أعمال الحفائر منذ 2007، عثرت على مقبرة لطبيب يدعى «قار»، وعثرت كذلك على آلات جراحية كان يستخدمها، لافتا إلى أنّ هذه القطع ستُعرضه داخل متحف إيمحتب.