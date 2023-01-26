«التضامن»: تنظيم أكثر من 9 ملايين زيارة منزلية ضمن «2 كفاية» في 5 سنوات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية منذ نشأته في عام 2018، وحتى نهاية العام الماضى، عمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بخفض معدلات الزيادة السكانية، لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات النمو السكاني والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف فى 2030، وهو 2.4 طفلا لكل سيدة.

التعاون مع 108 جمعية ومؤسسة أهلية شريكة بالمشروع

وذكر التقرير أنه خلال عمل المشروع تم التعاون مع 108 جمعية ومؤسسة أهلية شريكة بالمشروع، في 10 محافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب والأكثر فقرا، بالإضافة إلى حى الأسمرات، كما تم إجراء 9,300,000 زيارة منزلية للسيدات المستفيدات، لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمباعدة بين الولادات، وتجهيز وتشغيل 65 عيادة 2 كفاية، تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان.

تنظيم 2 مليون زيارة تردد على وحدات تنظيم الأسرة

وأكد التقرير أنه خلال عمل المشروع، وصل عدد الزيارات إلى 2 مليون زيارة تردد إلى وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات 2 كفاية، التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة، كما ترددت على عيادات «2 كفاية» التابعة للجمعيات الأهلية 360,000 سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 4374 ندوة توعوية بحضور عدد 449.682 ألف رجل وسيدة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة الصحية والمجتمعية والدينية.

تنفيذ 40 عرض مسرح شارع بمراكز وقرى حياة كريمة

ووفقا للتقرير فإنه تم تنفيذ 40 عرض مسرح شارع بمراكز وقرى «حياة كريمة » وحى الأسمرات، واستفاد منها ما يقرب من 42,000 مستفيد ومستفيدة، علاوة على تنفيذ عدد 703,000 مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا، وكذلك المتابعة أثناء تفشى الجائحة.

تأهيل 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية

وفيما يخص التدريب، فقد تم تأهيل 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع، لتنفيذ محور التوعية بالمشروع من الزيارات المنزلية، وتدريب عدد 130 كادرا طبيا «طبيبة، ممرضة» على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجار تجهيز وتشغيل عدد 200 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية خلال عام 2023.