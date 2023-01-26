العثور على جثة مسن داخل شقة سكنية في ظروف غامضة ببورسعيد

عثر أهالي بورسعيد اليوم على جثة لشخص في الستين من عمره داخل شقة سكنية بجوار مصنع المشروبات الغازية بمنطقة أبراج بروتكس في ظروف غامضة.

نقل الجثة إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بعثور الأهالي علي جثة شخص متوفى وبفحص هويته تبين أنه مصطفى عزت أحمد الدر 60 سنة من مواليد المنطقة الثالثة بحي المناخ ببورسعيد ويجري انتظار معاينة النيابة العامة ثم نقلها إلى مشرحة مستشفى الزهور.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الأهالي عثرو على جثة المسن داخل عشة بجوار مصنع كوكا كولا للمشروبات الغازية بمنطقة أبراج بروتكس بحي الضواحى في ظروف غامضة وتم إبلاغ الشرطة وبدورها استدعت سيارة الإسعاف والنيابة العامة.

استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الوفاة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الوفاة كما أمرت بالتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة إذا كانت طبيعية أم جنائية