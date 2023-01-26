دبلوماسي سابق: العلاقات المصرية الهندية شهدت طفرة متميزة في آخر 8 سنوات

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي كضيف شرف للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية الهندية، يعكس تقدير الهند لجهود الرئيس السيسي، في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تقدير إنجازاته التنموية المختلفة التي تحققت خلال الـ8 سنوات السابقة في كل المجالات، فضلًا عن تأكيد نجاح مصر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

الهند تدعو السيسي للمشاركة بقمة الـ«20»

وأضاف «عبدالحكم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين احمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن العلاقات المصرية الهندية شهدت طفرة متميزة بآخر 8 سنوات.

أشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي للهند تتواكب مع دعوة رئيس وزراء الهند للرئيس السيسي، للمشاركة في قمة مجموعة الـ«20» القادمة نظرًا لرئاسة الهند لمجموعة الـ«20» الاقتصادية الكبيرة خلال القترة الممتدة من ديسمبر 2022 حتى ديسمبر 2023.

لقاءات جمعت بين السيسي ورئيس وزراء الهند

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن العلاقات المصرية الهندية، شهدت طفرة متميزة خلال 8 سنوات الماضية عقب تولي الرئيس السيسي شئون البلاد بعام 2014، موضحًا أن تلك الزيارة تمثل اللقاء الرابع بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند، ذاكرًا أن اللقاء الأول كان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

وتابع أن اللقاء الثاني، كان من خلال زيارة الرئيس السيسي للهند في أكتوبر من نفس العام للمشاركة بالقمة الثالث للمنتدى الهندي الأفريقي، ومن ثم زيارته مرة أخرى للهند في سبتمبر 2016.