دبلوماسي سابق: علاقات مصر والهند تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة الهند في غاية الأهمية بالنسبة لمصر: «نستطيع أن نقول إن العلاقات المصرية الهندية تبدأ مرحلة جديدة، وصفها رئيس وزراء الهند في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي أمس، بأنها مرحلة شراكة استراتيجية».

دعوة السيسي تعكس تعزيز علاقت الهند بمصر

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن دعوة الرئيس السيسي كي يكون ضيفا في الهند عند احتفالها بيوم الجمهورية، هو تكريم كبير ومبادرة تعكس حرص الهند على تعزيز علاقاتها مع مصر في هذه المرحلة والمستقبل.

جذور تاريخية للعلاقات بين البلدين

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان هناك جذور تاريخية للعلاقات المصرية الهندية، وهذه الزيارة تستند إلى هذه الخلفية للعلاقات الممتدة بين البلدين سواء بعد استقلال الهند أو استقلال مصر، وقبل حركات التحرر الوطني في مصر والهند كانت العلاقات قوية جدا بين الأحزاب المصرية وزعماء الهند، كما وضع الرئيس السيسي إكليل زهور على قبر المهاتما غاندي.