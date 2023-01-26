سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر بفئاتها الخمس

أعلن وكيل «كيا» في سوق السيارات المصرية، عن سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر، وفئاتها المختلفة، وذلك من خلال بيان رسمي لأسعار الطراز.

وفي السطور التالية، نعرض سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر، وفق موقع السيارات contactcars.

سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر

يختلف سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر وفق الفئة، حيث يبدأ سعرها من 989 ألف جنيه للفئة الأولى الأقل تجهيزًا، ووصل سعر الفئة الأعلى إلى 1,3 مليون جنيه.

- الفئة الأولى من السيارة وصل سعرها إلى 989 ألف جنيه.

- وصل سعر الفئة الثانية من السيارة إلى مليون و80 ألف جنيه.

- وسجل سعر الفئة الثالثة من السيارة نحو مليون و180 ألف جنيه.

- وصل سعر الفئة الرابعة إلى مليون و280 ألف جنيه.

- وبلغ سعر الفئة الخامسة من كيا سبورتاج نحو مليون و350 ألف جنيه.

مواصفات كيا سبورتاج 2023 في مصر

تتميز السيارة التي تُصنف ضمن شريحة الطرازات الـ SUV، بالعديد من المزايا حيث تعمل كيا سبورتاج 2023 عبر محرك متصل بشاحن توربيني ومكون من 4 أسطوانات، وتصل السعة بها إلى 1600 سي سي، وبها قوة دفع أمامي للعجلات، وتوجد بها خاصية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، فرامل مانعة للانزلاق، وسائد هوائية، ومزودة بنظام قياس مستوى ضغط الهواء في الإطار، وثبات إلكتروني، ومثبت سرعة.