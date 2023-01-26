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قناة القاهرة الإخبارية تنشر تقريرا عن العلاقات «المصرية - الهندية»: تعاون مشترك

كتب:

هانى حسن
01:17 م | الخميس 26 يناير 2023
جانب من زيارة السيسي للهند

جانب من زيارة السيسي للهند

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا مفصلا حول العلاقات المصرية الهندية، بعد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالات عيد الجمهورية في الهند، كضيف شرف رئيسي.

وجاء في التقرير، أنّ زيارة الرئيس السيسي 2023، مهّدت لتبادل تجاري يصل إلى 12 مليار دولار، وتعاون مشترك في مجالات التصنيع العسكري والطاقة وأبحاث الفضاء، إضافة إلى ذلك، تعاون مجالات الثقافة والتعليم والزراعة، كما تعمل أكثر من 50 شركة هندية في مصر، باستثمارات 3.15 مليارات دولار.

كما تتواجد فرص للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار، وتعد الهند ثالت أكبر سوق تصدير لمصر.

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بقلم هانى حسن