«مريم إسلام» طالبة بدرجة فنانة بجامعة الإسكندرية: «نفسي أشتغل في الغناء»

رُزقت مريم إسلام، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، بصوت رقيق وأحبت الغناء منذ صغرها، وكانت تشترك في أنشطة فنية منها الإذاعة المدرسية.

وعند التحاق «مريم» بكلية التجارة، بدأت التمثيل في عروض تابعة لمسرح الكلية إلى جانب الغناء فيها، وحصل عرض شاركت فيه في مسابقة للجامعة على المركز الأول عن فئة «تريو دراما»، بحسب ما قالته لـ«الوطن»، مضيفة أن هذا بجانب تمثيلها في أماكن أخرى خارج الجامعة مثل قصر ثقافة الأنفوشي.

مريم تعيش في بيئة شجعتها على الغناء

وتعيش مريم في بيئة شجعتها على الغناء، إذ تهوى والدتها الفن ويحب والدها الكتابة، موضحة أن والدتها كانت أحيانًا تدربها على أداء بعض الأغاني، بالإضافة إلى تشجيع أصدقائها لها في الغناء، متابعة أنهم كانوا يشجعونها في الأنشطة التي كانت تخاف الدخول فيها.

مريم تتمنى أن يكون الغناء مهنتها المستقبلية

وتحب مريم الأغاني القديمة، وفقًا لما قالته لـ«الوطن» إذ تهوى أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والمطربة فيروز، بالإضافة إلى أغاني الكرتون، متمنية خلال حديثها، أن يكون الغناء مهنتها المستقبلية.